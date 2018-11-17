Рада должна позволить переселенцам голосовать на выборах - евродепутат
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Украинский парламент должен включить в избирательный процесс внутренне перемещенных лиц и трудовых мигрантов. Об этом сегодня во время пресс-конференции в Киеве заявила депутат Европарламента Ребекка Хармс, передает УНН.
"После встречи с ЦИК мы бы хотели рекомендовать парламенту принять законы, которые включат внутренне перемещенных лиц и трудовых мигрантов в избирательный процесс. Это нужно, чтобы дать возможность всем украинцам проголосовать", - заявила Хармс.
Напомним, на этой неделе в ЦИК разъяснили, что во время выборов Президента Украины особых проблем с голосованием не должно быть у переселенцев, проживающих на подконтрольной части Украины. Сложности могут возникнуть у тех внутренне перемещенных лиц, кто на самом деле живет в ОРДЛО.
Отметим, президентские выборы намечены на 31 марта 2019 года.