Рада має дозволити переселенцям голосувати на виборах - євродепутат
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Український парламент повинен включити до виборчого процесу внутрішньо переміщених осіб та трудових мігрантів. Про це сьогодні під час прес-конференції у Києві заявила депутат Європарламенту Ребекка Хармс, передає УНН.
"Після зустрічі з ЦВК ми б хотіли рекомендувати парламенту прийняти закони, які включать внутрішньо переміщених осіб і трудових мігрантів до виборчого процесу. Це потрібно, щоб надати можливість всім українцям проголосувати", - заявила Хармс.
Нагадаємо, цього тижня у ЦВК роз'яснили, що під час виборів Президента України особливих проблем із голосуванням не повинно бути у переселенців, які проживають на підконтрольній частині України. Складнощі можуть виникнути у тих внутрішньо переміщених осіб, які насправді живуть в ОРДЛО.
Зазначимо, президентські вибори заплановані на 31 березня 2019 року.