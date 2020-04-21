Совет итальянской Серии А единогласно заявил о желании доиграть чемпионат
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Совет итальянской Серии А по футболу единогласно проголосовал за доигрывание чемпионата, который был прерван из-за пандемии коронавируса, передает УНН со ссылкой на сайт Серии А.
Рада планирует возобновления чемпионата по двухэтапному плану в случае разрешения от итальянского правительства.
"Заседание Совета лиги серии А единогласно подтвердило свое намерение завершить спортивный сезон 2019-2020 годов, если правительство позволит это сделать, в полном соответствии с правилами защиты здоровья и безопасности. Восстановление спортивной деятельности в так называемом двухэтапном возвращении будет происходить в соответствии с указаниями ФИФА и УЕФА, с решениями Итальянской федерации футбола (FIGC), а также в соответствии с медицинскими протоколами для защиты игроков и всех работников", - говорится в заявлении Серии А.
Напомним, что ранее сообщалось о нежелании семи клубов восстанавливать чемпионат.