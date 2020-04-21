Совет итальянской Серии А единогласно заявил о желании доиграть чемпионат

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 3397 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 8459 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 49784 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 92261 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 103991 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 129918 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 129949 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 122094 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Совет итальянской Серии А единогласно заявил о желании доиграть чемпионат

Совет итальянской Серии А единогласно заявил о желании доиграть чемпионат

Киев  •  УНН

 • 10389 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Совет итальянской Серии А по футболу единогласно проголосовал за доигрывание чемпионата, который был прерван из-за пандемии коронавируса, передает УНН со ссылкой на сайт Серии А.

Рада планирует возобновления чемпионата по двухэтапному плану в случае разрешения от итальянского правительства.

"Заседание Совета лиги серии А единогласно подтвердило свое намерение завершить спортивный сезон 2019-2020 годов, если правительство позволит это сделать, в полном соответствии с правилами защиты здоровья и безопасности. Восстановление спортивной деятельности в так называемом двухэтапном возвращении будет происходить в соответствии с указаниями ФИФА и УЕФА, с решениями Итальянской федерации футбола (FIGC), а также в соответствии с медицинскими протоколами для защиты игроков и всех работников", - говорится в заявлении Серии А.

Напомним, что ранее сообщалось о нежелании семи клубов восстанавливать чемпионат.

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