Сім клубів виступили проти відновлення італійської Серії А
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Сім футбольних клубів виразили небажання відновлювати сезон Серії А, повідомляє УНН з посиланням на Football Italia.
Футбольні клуби не бажають відновлювати один із провідних європейських чемпіонатів через великі ризики через епідемію COVID-19.
До списку клубів входять: "Торіно", "Сампдорія", "Фіорентина", "Парма", "СПАЛ", "Брешіа" і "Болонья".
Відзначимо, що Серія А оголосила намір відновити сезон після рішення влади про безпечні умови для італійців.