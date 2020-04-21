Семь клубов выступили против восстановления итальянской Серии А
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Семь футбольных клубов выразили нежелание восстанавливать сезон Серии А, сообщает УНН в Football Italia.
Футбольные клубы не хотят восстанавливать один из ведущих европейских чемпионатов из-за больших рисков из-за эпидемии COVID-19.
В список клубов входят: "Торино", "Сампдория", "Фиорентина", "Парма", "СПАЛ", "Брешиа" и "Болонья".
Отметим, что Серия А объявила намерении восстановить сезон после решения властей о безопасных условиях для итальянцев.