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Рада італійської Серії А одноголосно заявила про бажання дограти чемпіонат

Рада італійської Серії А одноголосно заявила про бажання дограти чемпіонат

Київ • УНН

 • 10394 перегляди

КИЇВ. 21 квітня. УНН. Рада італійської Серії А з футболу одноголосно проголосувала за догравання чемпіонату, який був перерваний через пандемію коронавірусу, передає УНН з посиланням на сайт Серії А.

Рада планує відновлення чемпіонату по двох етапному плані у разі дозволу від італійського уряду.

"Засідання Ради ліги серії А одноголосно підтвердила свій намір завершити спортивний сезон 2019-2020 років, якщо уряд дозволить це зробити, в повній відповідності з правилами захисту здоров'я і безпеки. Відновлення спортивної діяльності в так званому двохетапному поверненні буде відбуватися відповідно до вказівок ФІФА і УЄФА, з рішеннями Італійської федерації футболу (FIGC), а також відповідно до медичних протоколів для захисту гравців і всіх працівників", - сказано в заяві Серії А.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про небажання семи клубів відновлювати чемпіонат.

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