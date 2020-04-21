Рада італійської Серії А одноголосно заявила про бажання дограти чемпіонат
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Рада італійської Серії А з футболу одноголосно проголосувала за догравання чемпіонату, який був перерваний через пандемію коронавірусу, передає УНН з посиланням на сайт Серії А.
Рада планує відновлення чемпіонату по двох етапному плані у разі дозволу від італійського уряду.
"Засідання Ради ліги серії А одноголосно підтвердила свій намір завершити спортивний сезон 2019-2020 років, якщо уряд дозволить це зробити, в повній відповідності з правилами захисту здоров'я і безпеки. Відновлення спортивної діяльності в так званому двохетапному поверненні буде відбуватися відповідно до вказівок ФІФА і УЄФА, з рішеннями Італійської федерації футболу (FIGC), а також відповідно до медичних протоколів для захисту гравців і всіх працівників", - сказано в заяві Серії А.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося про небажання семи клубів відновлювати чемпіонат.