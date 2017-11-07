Рада разрешила к 2023 году импортировать в Украину оборудования без уплаты ввозной пошлины
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Верховная Рада разрешила к 2023 году импортировать в Украину оборудования без уплаты ввозной пошлины. Парламентарии 228 голосами поддержали во втором чтении и в целом соответствующие изменения в Таможенный кодекс, передает корреспондент УНН.
В частности, к 1 января 2023 года производители украинских фильмов смогут ввозить на территорию Украины без уплаты пошлины ряд товаров.
Среди них: кинопленка, экспонированная и проявленная, со звуковой дорожкой или без звуковой дорожки, или состоящая только из звуковой дорожки, пленки в рулонах, катушках или в виде лент для кинематографии или фотосъемки, бобины, катушки и аналогичные изделия для намотки фото- и кинолент или лент, пленок и тому подобное.
Напомним, Верховная Рада освободила от НДС производителей национальных фильмов. Парламентарии 228 голосами поддержали соответствующий законопроект.