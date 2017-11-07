Рада разрешила к 2023 году импортировать в Украину оборудования без уплаты ввозной пошлины

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 54433 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 122393 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 105107 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 107781 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 106472 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 99365 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 104907 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102417 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Рада разрешила к 2023 году импортировать в Украину оборудования без уплаты ввозной пошлины

Рада разрешила к 2023 году импортировать в Украину оборудования без уплаты ввозной пошлины

Киев  •  УНН

 • 9214 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Верховная Рада разрешила к 2023 году импортировать в Украину оборудования без уплаты ввозной пошлины. Парламентарии 228 голосами поддержали во втором чтении и в целом соответствующие изменения в Таможенный кодекс, передает корреспондент УНН.

В частности, к 1 января 2023 года производители украинских фильмов смогут ввозить на территорию Украины без уплаты пошлины ряд товаров.

Среди них: кинопленка, экспонированная и проявленная, со звуковой дорожкой или без звуковой дорожки, или состоящая только из звуковой дорожки, пленки в рулонах, катушках или в виде лент для кинематографии или фотосъемки, бобины, катушки и аналогичные изделия для намотки фото- и кинолент или лент, пленок и тому подобное.

Напомним, Верховная Рада освободила от НДС производителей национальных фильмов. Парламентарии 228 голосами поддержали соответствующий законопроект.

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