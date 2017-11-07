Рада дозволила до 2023 року імпортувати до України обладнання без сплати ввізного мита

Зокрема, до 1 січня 2023 року виробники українських фільмів зможуть ввозити на територію України без сплати мита ряд товарів.

Серед них: кіноплівка, експонована та проявлена, із звуковою доріжкою або без звукової доріжки, або яка складається лише із звукової доріжки, плiвки у рулонах, котушках або у виглядi стрiчок для кiнематографiї або фотозйомки, бобiни, котушки та аналогiчнi вироби для намотування фото- та кiноплiвок або стрiчок, плiвок тощо.

Нагадаємо, Верховна Рада звільнила від ПДВ виробників національних фільмів. Парламентарі 228 голосами підтримали відповідний законопроект.