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Рада дозволила до 2023 року імпортувати до України обладнання без сплати ввізного мита

Рада дозволила до 2023 року імпортувати до України обладнання без сплати ввізного мита

Київ • УНН

 • 9215 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. Верховна Рада дозволила до 2023 року імпортувати до України обладнання без сплати ввізного мита. Парламентарі 228 голосами підтримали у другому читанні та вцілому відповідні зміни до Митного кодексу, передає кореспондент УНН.

Зокрема, до 1 січня 2023 року виробники українських фільмів зможуть ввозити на територію України без сплати мита ряд товарів.

Серед них: кіноплівка, експонована та проявлена, із звуковою доріжкою або без звукової доріжки, або яка складається лише із звукової доріжки, плiвки у рулонах, котушках або у виглядi стрiчок для кiнематографiї або фотозйомки, бобiни, котушки та аналогiчнi вироби для намотування фото- та кiноплiвок або стрiчок, плiвок тощо.

Нагадаємо, Верховна Рада звільнила від ПДВ виробників національних фільмів. Парламентарі 228 голосами підтримали відповідний законопроект.

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