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Работник столичного ТЦК, который пытался совершить самоубийство, умер в больнице - СМИ

Работник столичного ТЦК, который пытался совершить самоубийство, умер в больнице - СМИ

Киев  •  УНН

 • 4309 просмотра

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Начальник группы персонала Печерского ТЦК и СП умер в больнице после огнестрельного ранения в голову. В предсмертной записке майор указал на усталость от службы и большой объем работы.

Начальник группы персонала Печерского ТЦК и СП, который на днях выстрелил в голову из пистолета, умер в больнице. Об этом ТСН сообщает со ссылкой на источники, передает УНН.

Источники СМИ сообщают, что работник киевского ТЦК, который на днях пытался совершить самоубийство, умер в больнице.  

 «На месте была обнаружена предсмертная записка, в которой было указано, что причина самоубийства - усталость от службы. Пострадавший в крайне тяжелом состоянии доставлен в Киевскую городскую клиническую больницу №17 с предварительным диагнозом: «огнестрельное пулевое сквозное ранение головы, геморрагический шок», - сообщили правоохранители.

Также источники СМИ в правоохранительных органах не исключали, что попытку самоубийства майор мог совершить из-за конфликта с руководством из-за большого объема работы.

«Знаем, что майор до этого случая почти неделю не ночевал дома якобы из-за того, что у него было много задач. Он был привлечен к мобилизационным процессам», - сообщили военные.

Отмечается, что якобы попытку самоубийства пытался совершить начальник группы персонала майор Андрей В. Правоохранители отметили, что он пытался лишить себя жизни путем выстрела себе в лобную часть головы из табельного огнестрельного оружия - пистолета Макарова.

В одном из ТЦК Одессы 28-летний мужчина порезал вены - соцсети13 нояб. 2024, 16:19 • 7587 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Криминал и ЧП
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