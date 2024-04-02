"Работает Ratel S": Федоров показал подрыв роботом-камикадзе моста на Бахмутском направлении

Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров показал работу наземного робота-камикадзе Ratel S на Бахмутском направлении, где им взорвали мост, чем существенно усложнили логистику российских войск, пишет УНН.

Детали

"Работает наземный робот-камикадзе Ratel S. Защитники взорвали роботом мост в селе Ивановское Донецкой области, чем существенно усложнили логистику россиян", - указал Федоров в Telegram и показал видео.

Как указано на обнародованном Федоровым видео, это произошло на Бахмутском направлении.

Ratel S - это наземный робот от разработчиков Brave1, сообщил вице-премьер.

По его словам, военные его используют как мобильную боеголовку, которая несет противотанковые мины или боевой модуль. "Он работает дистанционно, а значит, оператор из безопасного места может взорвать вражеский танк или блиндаж", - рассказал Федоров.

"Работаем над тем, чтобы технологий в армии было больше. Есть крутая разработка, которая усилит военных, - подавайте ее на Brave1 и получайте гранты на развитие", - отметил чиновник.