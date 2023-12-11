Работа нашей ПВО: глава ОВА о взрыве в Днепропетровске
Киев • УНН
Взрыв, который слышали жители Днепровского района вечером, - это работа нашей ПВО, сообщил глава ОГА.
Председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил о работе ПВО над областным центром, передает УНН.
Взрыв, который слышали жители Днепровского района вечером, - это работа нашей ПВО. Все хорошо
Детали
Кроме того, по его словам, на Никопольщине снова было неспокойно. За день враг трижды обстреливал тамошние территории из артиллерии. Два раза ударил дронами-камикадзе.
"Больше всего ударов пришлось по Никополю. Поцелил агрессор и по Марганецкой громаде. Прошло без погибших и пострадавших", - резюмировал глава ОВА.
Напомним
В Днепре прогремели взрывы, после того, как Воздушные силы Украины предупредили о потенциальной угрозе.
Работа нашей ПВО: глава ОВА о взрыве в Днепропетровске
Взрыв, который слышали жители Днепровского района вечером, - это работа нашей ПВО, сообщил глава ОГА.
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