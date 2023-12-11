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Работа нашей ПВО: глава ОВА о взрыве в Днепропетровске

Киев  •  УНН

11 декабрь 2023, 16:49  •  23033 просмотра

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Взрыв, который слышали жители Днепровского района вечером, - это работа нашей ПВО, сообщил глава ОГА.

Председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил о работе ПВО над областным центром, передает УНН.

Взрыв, который слышали жители Днепровского района вечером, - это работа нашей ПВО. Все хорошо 

- сообщил глава ОГА.

Детали

Кроме того, по его словам, на Никопольщине снова было неспокойно. За день враг трижды обстреливал тамошние территории из артиллерии. Два раза ударил дронами-камикадзе.

"Больше всего ударов пришлось по Никополю. Поцелил агрессор и по Марганецкой громаде. Прошло без погибших и пострадавших", - резюмировал глава ОВА.

Напомним

В Днепре прогремели взрывы, после того, как Воздушные силы Украины предупредили о потенциальной угрозе.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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