Работа будет продолжаться круглосуточно: Зеленский заявил, что к разбору завалов после ударов рф привлечено более 600 спасателей

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Сегодняшняя массированная атака рф по территории Украины вызвала немало разрушений. Сейчас к разбору завалов привлечены более 600 спасателей. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего обращения, передает УНН.

Обязательно ответим российским террористам на каждый удар. Террор никогда не выигрывает у людей. Более 600 наших спасателей привлечены к помощи, разбору завалов. Много техники. Работа будет продолжаться круглосуточно - сказал Зеленский.

Напомним,

В результате российского самого массированного авиаудара в Украине погибло 30 человек, еще 160 получили ранения.

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