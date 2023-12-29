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Работа будет продолжаться круглосуточно: Зеленский заявил, что к разбору завалов после ударов рф привлечено более 600 спасателей

Киев  •  УНН

29 декабрь 2023, 19:41  •  9534 просмотра

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Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что будет ответ на каждый удар и добавил, что террор не выигрывает у людей.

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Сегодняшняя массированная атака рф по территории Украины вызвала немало разрушений. Сейчас к разбору завалов привлечены более 600 спасателей. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего обращения, передает УНН.

Обязательно ответим российским террористам на каждый удар. Террор никогда не выигрывает у людей.  Более 600 наших спасателей привлечены к помощи, разбору завалов. Много техники. Работа будет продолжаться круглосуточно 

- сказал Зеленский.

Напомним,

В результате российского самого массированного авиаудара в Украине погибло 30 человек, еще 160 получили ранения. 

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Анна Онищенко

Анна Онищенко

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