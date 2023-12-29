Работа будет продолжаться круглосуточно: Зеленский заявил, что к разбору завалов после ударов рф привлечено более 600 спасателей
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что будет ответ на каждый удар и добавил, что террор не выигрывает у людей.
undefined
Сегодняшняя массированная атака рф по территории Украины вызвала немало разрушений. Сейчас к разбору завалов привлечены более 600 спасателей. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего обращения, передает УНН.
Обязательно ответим российским террористам на каждый удар. Террор никогда не выигрывает у людей. Более 600 наших спасателей привлечены к помощи, разбору завалов. Много техники. Работа будет продолжаться круглосуточно
Напомним,
В результате российского самого массированного авиаудара в Украине погибло 30 человек, еще 160 получили ранения.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Спасибо, что воюете так крепко: Зеленский в Донецкой области посетил раненых военных
Работа будет продолжаться круглосуточно: Зеленский заявил, что к разбору завалов после ударов рф привлечено более 600 спасателей
Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что будет ответ на каждый удар и добавил, что террор не выигрывает у людей.
РПЦ "конфискуют" украинские церкви на оккупированной территории Херсонской области
Русское православие захватило храмы в оккупированном россией херсонском левобережье из-за якобы неспособности митрополита Иоанна управлять ими. Управляющим новой епархией они назначили епископа Алексия.
Советник Залужного попала в скандал из-за высказываний о мобилизации. Главнокомандующий отреагировал
Мартынюк попала в скандал из-за высказываний о мобилизации и мужчинах, которые не желают воевать. После этого Залужный заявил, что "с 28 декабря 2023 года у него нет помощников-консультантов на общественных началах".
Более тридцати стран-участниц ООН призывают собрать экстренное заседание СБ ООН по нападениям россии на Украину
Украина и более 30 стран мира требуют созыва экстренного заседания Совета Безопасности ООН относительно смертоносных атак россии на украинские города.
Партизаны вывели из строя российскую технику в Херсонской области
Украинские партизаны вывели из строя российскую военную технику в Херсонской области, препятствуя операции на левом берегу Днепра.
В реестре пропавших без вести уже 16 тысяч имен - Клименко
Министерство внутренних дел Украины имеет 16 000 человек в реестре пропавших без вести и сталкивается с проблемами при проведении сравнений ДНК тех, кто находится за рубежом.
Алкогольного магната Евгения Черняка заподозрили в финансировании вооруженной агрессии рф
Черняка подозревают в финансировании российской агрессии через его компании, которые уплатили около 6 миллиардов гривен налогов в рф.
Обстреляли жилые кварталы: за сутки россияне ранили трех мужчин в Херсоне
Мужчины получили ранения во время атаки россиян на жилые кварталы в Корабельном районе Херсона.
ДТП на Ровенщине: травмированы трое, в том числе двое детей-пешеходов
В Ровенской области столкнулись ВАЗ и Mercedes, в результате чего пострадали трое, в том числе двое детей-пешеходов; все они были госпитализированы.
Кипер о последствиях атаки на Одессу: 14 человек до сих пор в больнице, 11 - выписали
В результате российских атак на Одессу погибли четверо и были ранены 27 человек. Повреждено 21 здание, одно из которых было полностью разрушено.