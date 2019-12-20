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Rabobank констатирует выход Украины на мировой рынок курятины

Rabobank констатирует выход Украины на мировой рынок курятины

Киев  •  УНН

 • 10227 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. 2020 год станет переломным для мировых экспортеров мяса птицы. Об этом заявили аналитики Rabobank, передает УНН со ссылкой на supermarketperimeter.com

По данным Rabobank, крупнейшие поставщики продукта сойдутся в конкурентной борьбе за азиатский рынок, который продолжает ощущать нехватку животного белка на фоне неутихающей африканской чумы свиней (АЧС).

“Производство свинины в странах Юго-Восточной Азии, таких как Вьетнам, Филиппины, Камбоджа, Лаос и Мьянма, сильно пострадали от АЧС и столкнулись со значительным снижением — от 10 до 25 % — производства продукта. В 2020 году угроза продолжающегося распространения АЧС повлияет на принятие производственных решений птицеводами”, — говорят в Radobank.

Аналитики прогнозируют, что в 2020 году свои позиции на мировом рынке курятины укрепит Украина, а также РФ и США. В частности, Америке это удастся благодаря открытию рынка Китая. Со временем Китай, из-за АЧС, будет постепенно отходить от американской курятины, заменяя продукт собственным производством, уверенны в Radobank.

Напомним, за последние пять лет Украина трансформировалась из импортозависимой страны в ключевого экспортера курятины. Ежегодно производство курятины в Украине растет на 50-100 тыс. тонн и по итогу 2018 года уже достигло более 1 млн тонн.

Ключевым представителем Украины на мировом рынке курятины является компания “Мироновский хлебопродукт” Юрия Косюка, которая по данным АМКУ обеспечивает большую часть производства и порядка 90% всего экспорта страны.

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