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Rabobank констатує вихід України на світовий ринок курятини

Rabobank констатує вихід України на світовий ринок курятини

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. 2020 рік стане переломним для світових експортерів м’яса птиці. Про це заявили аналітики Rabobank, передає УНН з посиланням на supermarketperimeter.com

За даними Rabobank, найбільші постачальники продукту зійдуться в конкурентній боротьбі за азіатський ринок, який продовжує відчувати брак тваринного білка на тлі незатихаючої африканської чуми свиней (АЧС).

“Виробництво свинини в країнах Південно-Східної Азії, таких як В’єтнам, Філіппіни, Камбоджа, Лаос і М’янма, сильно постраждали від АЧС і зіткнулися зі значним зниженням — від 10 до 25% — виробництва продукту. У 2020 році загроза поширення АЧС, яке триває вплине на прийняття виробничих рішень птахівниками”, — говорять в Radobank.

Аналітики прогнозують, що в 2020 році свої позиції на світовому ринку курятини зміцнить Україна, а також РФ і США. Зокрема, Америці це вдасться завдяки відкриттю ринку Китаю. Згодом Китай, через АЧС, буде поступово відходити від американської курятини, замінюючи продукт власним виробництвом, впевнені в Radobank.

Нагадаємо, за останні п’ять років Україна трансформувалася з імпортозалежної країни в ключового експортера курятини. Щорічно виробництво курятини в Україні зростає на 50-100 тис. тонн і за підсумком 2018 року вже досягло більш 1 млн тонн.

Ключовим представником України на світовому ринку курятини є компанія “Миронівський хлібопродукт” Юрія Косюка, яка за даними АМКУ забезпечує більшу частину виробництва і близько 90% всього експорту країни.

Українські Національні Новини

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