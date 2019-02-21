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Рабинович раскритиковал власть за попытку закрыть его программу на "112 Украина"

Рабинович раскритиковал власть за попытку закрыть его программу на "112 Украина"

Киев  •  УНН

 • 156850 просмотра

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Власть хочет закрыть программу “Кто кому Рабинович” народного депутата, главы партии “Оппозиционная платформа — За життя” Вадима Рабиновича из-за критики фашизма. Об этом политик заявил в эфире канала “112 Украина”, комментируя внеплановую проверку, которую назначил Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины из-за высказываний парламентария в адрес украинского публициста Дмитрия Донцова.

“Эта власть пытается закрыть телеканалы с выступающими на них людьми за то, что они говорят правду. В данном случае власть хочет причинить вред телеканалу и закрыть мою авторскую программу “Кто кому Рабинович”, которая выходит на “112 Украина”, — заявил парламентарий.

По его словам, Нацсовет имеет претензии к заявлениям по поводу украинского публициста Донцова.

“В Нацсовете прицепились к моим словам о Донцове и тому, что этому “выдающемуся деятелю” хотят установить мемориальную доску прямо на Крещатике. Люди ничего не знают об этом человеке, поэтому я обязан немного о нем рассказать: во времена Второй мировой войны Донцов сидел в Берлине и консультировал Гитлера. Кроме того, именно Донцов является основоположником так называемого “интегрального национализма”, — считает народный депутат.

Политик уверен, что в демократической стране любой человек может высказывать свое мнение.

“По закону я могу говорить все, что захочу. Что касается проверок... ну, пусть еще 20 проверок назначат. Я же, в свою очередь, подам в суд на Нацсовет в ближайшие дни за неправомерные действия. Сегодня Украина на пороге выборов. И власть, которая находится в революционном экстазе, всеми правдами и неправдами пытается закрыть рот всем тем, кто несет людям правду. Власть пытается навязать всем нам единое “лебединое озеро”, — отметил Вадим Рабинович.
Глава “Оппозиционной платформы — За життя” также пояснил, какую цель на самом деле преследует Нацсовет, назначая такие проверки.

“Их цель — запугать и заставить канал подавать информацию так, как это хочет Банковая. Это что касается телеканала „112 Украина“. Что касается меня... Вы знаете, что на вашем канале идет моя программа „Кто кому Рабинович“ — она является одной из самых рейтинговых в Украине. Программа политическая, она рассказывает правду о том, что сегодня происходит в Украине, во власти. Я прекрасно знаю реакцию этих людей на информацию, которая звучит в прямом эфире — они хотят видеть себя только гениями, а тут не получается!” — возмутился политик.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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