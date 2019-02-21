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Рабінович розкритикував владу за спробу закрити його програму на "112 Україна"

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КИЇВ. 21 лютого. УНН. Влада хоче закрити програму "Хто кому Рабинович" народного депутата, голови партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадима Рабиновича через критику фашизму. Про це політик заявив в ефірі каналу " 112 Україна ", коментуючи позапланову перевірку, яку призначив Національна рада з питань телебачення і радіомовлення України через висловлювання парламентаря на адресу українського публіциста Дмитра Донцова.

"Ця влада намагається закрити телеканали з виступаючими на них людьми за те, що вони говорять правду. В даному випадку влада хоче заподіяти шкоду телеканалу і закрити мою авторську програму "Хто кому Рабинович", яка виходить на "112 Україна", - заявив парламентарій.

За його словами, Нацрада має претензії до заяв з приводу українського публіциста Донцова.

"У Нацраді причепилися до моїх слів про Донцова і тому, що цього" видатному діячеві "хочуть встановити меморіальну дошку прямо на Хрещатику. Люди нічого не знають про цю людину, тому я зобов'язаний трохи про нього розповісти: за часів Другої світової війни Донцов сидів в Берліні і консультував Гітлера. Крім того, саме Донцов є основоположником так званого "інтегрального націоналізму", - вважає народний депутат.

Політик упевнений, що в демократичній країні будь-яка людина може висловлювати свою думку.

"Згідно із законом я можу говорити все, що захочу. Що стосується перевірок ... ну, нехай ще 20 перевірок призначать. Я ж, в свою чергу, подам в суд на Нацраду в найближчі дні за неправомірні дії. Сьогодні Україна на порозі виборів. І влада, яка знаходиться в революційному екстазі, всіма правдами і неправдами намагається закрити рота всім тим, хто несе людям правду. Влада намагається нав'язати всім нам єдине "лебедине озеро", - зазначив Вадим Рабинович.
Глава "Опозиційною платформи - За життя" також пояснив, яку мету насправді переслідує Нацрада, призначаючи такі перевірки.

"Їх мета - залякати і змусити канал подавати інформацію так, як це хоче Банкова. Це що стосується телеканалу "112 Україна". Що стосується мене ... Ви знаєте, що на вашому каналі йде моя програма "Хто кому Рабинович" - вона є однією з найбільш рейтингових в Україні. Програма політична, вона розповідає правду про те, що сьогодні відбувається в Україні, у владі. Я прекрасно знаю реакцію цих людей на інформацію, яка звучить в прямому ефірі - вони хочуть бачити себе лише геніями, а тут не виходить! "- обурився політик.

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