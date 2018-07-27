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Рабинович: партия "За життя" в течение года докажет, что в состоянии изменить страну

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КИЕВ. 27 июля. УНН. Украинская власть завела страну в пропасть, но партия “За життя” готова показать и доказать, что она может вывести страну из кризиса в самые кратчайшие сроки. Такое заявление сделал народный депутат Украины и лидер политической партии “За життя” Вадим Рабинович в прямом эфире специального выпуска программы “Украинский формат” на телеканале NewsOne.

"Последние 27 лет, кто бы ни пришел к власти, — все активно борются с коррупцией. Вот только результат один — коррупция есть, и она везде! Но тут не нужно быть специалистом, чтобы понять простую вещь — коррупцию побороть очень легко. Для этого нужно сделать очень простые шаги, например, запретить государственным компаниям работать с офшорными компаниями. Скажите, почему все дороги в Украине строят офшорные компании? Ответ очевиден: “офшорки” работают за откаты чиновникам! И как раз запрет работы с ними в ту же минуту на 70% избавит страну от схем! В целом, реализацией программы “За життя”, которая была разработана ведущими международными и отечественными экономистами, мы докажем, что в течение года можно изменить страну", — заявил политик.

Продолжая говорить о дальнейших шагах для победы над коррупцией, Вадим Рабинович отметил, что в Украине на законодательном уровне нужно ввести распределение ролей между политическими оппонентами, где оппозиция сможет реально контролировать власть.

"Мы — партия “За життя” — предлагаем внести абсолютно простое изменение в Конституцию: при формировании правительства оппозиции отходит силовой блок. Это необходимо сделать для того, чтобы у провластных политиков не было возможности “сидеть на потоках”. Поверьте, как только это произойдет, у министров тут же отпадет желание воровать, потому что у них будет страх понести наказание! Сейчас же Кабмин, Администрация Президента, которые ничего не производят, распределяют деньги налогоплательщиков, и их никто не контролирует!" — возмутился народный депутат.

Следующим шагом, по мнению парламентария, должно стать введение выборности судей, а также запрет повторно баллотироваться в народные депутаты Украины.

“Сейчас ни один украинец не может отстоять свои права в судах. Поэтому необходимо ввести положение о выборности судей с возможностью их отзыва. Поверьте, люди на местах лучше знают, какой судья порядочный, кто может вершить правосудие без вмешательства президента или парламента! Кроме того, необходимо запретить баллотироваться в Верховную Раду больше, чем на один срок, в противном случае парламент превращается для депутатов в достаточно комфортное место для “зарабатывания” денег”, — объяснил Вадим Рабинович.

Еще одним важным моментом, на который обратил внимание лидер партии “За життя”, является возвращение в госсобственность всех нефтяных и газовых месторождений.

“Очевидно, что никакой необходимости в повышении цен на газ не существует! То, что происходит сегодня с тарифами — это результат сговора пяти человек, получающих сверхприбыли. К тому же, каждый из нас должен знать: в целом Украина добывает 21 млрд кубов газа, из которых только 15 млрд кубов необходимо для покрытия нужд населения вместе со всеми бюджетными организациями. Так о каком повышении цен на газ вообще может идти речь?! Мы должны вернуть государству контроль над месторождениями. Британия, Аргентина, Финляндия, Латвия, Литва уже прошли путь национализации, и подобная практика дала положительный результат. Мы обязаны воспользоваться этим опытом!” — призвал нардеп.

Также среди пунктов по борьбе с коррупцией Вадим Рабинович назвал запрет передачи в частные руки инфраструктуры и предприятий военно-промышленного комплекса.

“Авиация, космос, порты — это все и навсегда должно остаться сферой ответственности государства. Эти предприятия отвечают за тысячи рабочих мест, без которых мы получим страну пенсионеров”, — убежден парламентарий.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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