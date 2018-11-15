Рабинович не пойдет в президенты, но возглавит список "Оппозиционной платформы" на выборах в Раду

По словам Рабиновича, согласительный совет “Оппозиционной платформы — За життя” в середу, 14 ноября, выдвинул его кандидатуру на участие в президентских выборах.

“Вчера согласительный совет нашего блока выдвинул мою кандидатуру как единого кандидата на президентские выборы. Обязанность президента — решать сложные вопросы и проблемы страны. Я бы на посту президента это смог сделать — у меня есть программа, которую создавали лучшие украинские и зарубежные специалисты. Я уверен в том, что ключ от мира, который так нужен Украины — у нашей партии „За життя“. Мы точно знаем, как быстро и безоговорочно остановить войну уже сегодня. И как президент я мог бы это сделать. Есть второй не менее важный вопрос — это экономика. И тут вас спешу заверить: только у нашей партии „За життя“ есть план, как вывести страну из кризиса. И как президент я бы это сделал”, — подчеркнул парламентарий.

Но в то же время в Украине есть еще одна проблема, в которой Вадим Рабинович, по его словам, “не имеет морального права быть арбитром”.

“Вы знаете, раздел в сердцах людей пошел в вопросе православия. Президент должен быть арбитром и в этих вопросах. Я, как человек, исповедующий иудаизм, не могу и не имею морального права быть арбитром в этом вопросе, что является безусловной обязанностью будущего президента. Поэтому я, к глубокому сожалению, снимаю кандидатуру и не буду баллотироваться на пост президента”, — заявил политик.

Пот его словам, таким образом он снимает проклятие печально известной “Каневской четверки”.

“Я не помню таких примеров, когда человек, имеющий реальные шансы стать президентом, снимает свою кандидатуру. Я уверен, что принял единственно правильное решение”, — добавил он.

Лидер партии “За життя” пояснил, что это решение далось ему нелегко, поскольку “впервые в истории украинской политики реально имеющий президентский рейтинг кандидат снимает свою кандидатуру”.

“Это при том, что я абсолютно верил в победу, в то, что единый кандидат от юго-востока и центра Украины способен пройти во второй тур и способен побеждать. Я в это верю и сейчас!” — отметил народный депутат.

Он намерен в ближайшие дни обратиться к стратегическому совету “Оппозиционной платформы — За життя” с просьбой выдвинуть новую кандидатуру для участия в президентских выборах. По его словам, такое заседание пройдет уже в ближайшее время. Сам народный депутат планирует возглавить партию и ее список на парламентских выборах.

“Я пойду первым номером в списке на парламентские выборы. Мы будем бороться за нашу страну, за ее благо и процветание. И сегодня лучшее спасение для всех нас — выбрать тех, кто пойдет с нами в составе „Оппозиционной платформы — За життя“. Сегодня время объединяться, спрятать свои амбиции и начинать спасать Украину!” — подчеркнул парламентарий.

Позже в комментарии журналистам он признал, что не все соратники поддержали его решение снять кандидатуру, однако большинство отнеслись к нему с пониманием.

“Нам не простят, если мы не объединимся и не победим. Нашей стране надо попытаться любить саму страну. Великий Кеннеди когда-то сказал такие слова: „Подумай, что ты сделал для своей страны“. Думаю, что мое решение отказаться от борьбы за пост президента — это очень правильный шаг во благо Украины. Я как никогда уверен в том, что мы сможем сделать нашу страну сильной!” — подытожил Вадим Рабинович.