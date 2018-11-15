Рабинович не пойдет в президенты, но возглавит список "Оппозиционной платформы" на выборах в Раду

ukru
В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 105741 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 111706 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 148851 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 143682 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 136120 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128038 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 170631 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118072 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141641 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145408 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Bloomberg: США выступили в G7 против создания группы, которая будет заниматься теневым флотом рф

Bloomberg: США выступили в G7 против создания группы, которая будет заниматься теневым флотом рф

8 марта, 22:18 • 23543 просмотра
Российский обстрел Дружковки: количество пострадавших и масштабы разрушений

Российский обстрел Дружковки: количество пострадавших и масштабы разрушений

8 марта, 22:28 • 64607 просмотра
Авиаудары россии по Константиновке: количество пострадавших возросло

Авиаудары россии по Константиновке: количество пострадавших возросло

9 марта, 00:41 • 26511 просмотра
14-летний подросток застрелил полицейского в Нью-Джерси во время перестрелки

14-летний подросток застрелил полицейского в Нью-Джерси во время перестрелки

9 марта, 01:10 • 24122 просмотра
Трагедия на Тернопольщине: ребенка, которого разыскивали нашли мертвым

Трагедия на Тернопольщине: ребенка, которого разыскивали нашли мертвым

01:52 • 103884 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 135097 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 170633 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 180138 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 191025 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 248510 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 148855 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 103613 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 107968 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 110390 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 109815 просмотра
Актуальное
Рабинович не пойдет в президенты, но возглавит список "Оппозиционной платформы" на выборах в Раду

Рабинович не пойдет в президенты, но возглавит список "Оппозиционной платформы" на выборах в Раду

Киев  •  УНН

 • 6129 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Народный депутат, лидер партии “За життя” Вадим Рабинович заявил, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов, и объяснил мотивы своего решения. Об этом политик заявил в эфире телеканала “112 Украина”, передает УНН.

По словам Рабиновича, согласительный совет “Оппозиционной платформы — За життя” в середу, 14 ноября, выдвинул его кандидатуру на участие в президентских выборах.

“Вчера согласительный совет нашего блока выдвинул мою кандидатуру как единого кандидата на президентские выборы. Обязанность президента — решать сложные вопросы и проблемы страны. Я бы на посту президента это смог сделать — у меня есть программа, которую создавали лучшие украинские и зарубежные специалисты. Я уверен в том, что ключ от мира, который так нужен Украины — у нашей партии „За життя“. Мы точно знаем, как быстро и безоговорочно остановить войну уже сегодня. И как президент я мог бы это сделать. Есть второй не менее важный вопрос — это экономика. И тут вас спешу заверить: только у нашей партии „За життя“ есть план, как вывести страну из кризиса. И как президент я бы это сделал”, — подчеркнул парламентарий.

Но в то же время в Украине есть еще одна проблема, в которой Вадим Рабинович, по его словам, “не имеет морального права быть арбитром”.

“Вы знаете, раздел в сердцах людей пошел в вопросе православия. Президент должен быть арбитром и в этих вопросах. Я, как человек, исповедующий иудаизм, не могу и не имею морального права быть арбитром в этом вопросе, что является безусловной обязанностью будущего президента. Поэтому я, к глубокому сожалению, снимаю кандидатуру и не буду баллотироваться на пост президента”, — заявил политик.

Пот его словам, таким образом он снимает проклятие печально известной “Каневской четверки”.

“Я не помню таких примеров, когда человек, имеющий реальные шансы стать президентом, снимает свою кандидатуру. Я уверен, что принял единственно правильное решение”, — добавил он.

Лидер партии “За життя” пояснил, что это решение далось ему нелегко, поскольку “впервые в истории украинской политики реально имеющий президентский рейтинг кандидат снимает свою кандидатуру”.

“Это при том, что я абсолютно верил в победу, в то, что единый кандидат от юго-востока и центра Украины способен пройти во второй тур и способен побеждать. Я в это верю и сейчас!” — отметил народный депутат.

Он намерен в ближайшие дни обратиться к стратегическому совету “Оппозиционной платформы — За життя” с просьбой выдвинуть новую кандидатуру для участия в президентских выборах. По его словам, такое заседание пройдет уже в ближайшее время. Сам народный депутат планирует возглавить партию и ее список на парламентских выборах.

“Я пойду первым номером в списке на парламентские выборы. Мы будем бороться за нашу страну, за ее благо и процветание. И сегодня лучшее спасение для всех нас — выбрать тех, кто пойдет с нами в составе „Оппозиционной платформы — За життя“. Сегодня время объединяться, спрятать свои амбиции и начинать спасать Украину!” — подчеркнул парламентарий.

Позже в комментарии журналистам он признал, что не все соратники поддержали его решение снять кандидатуру, однако большинство отнеслись к нему с пониманием.

“Нам не простят, если мы не объединимся и не победим. Нашей стране надо попытаться любить саму страну. Великий Кеннеди когда-то сказал такие слова: „Подумай, что ты сделал для своей страны“. Думаю, что мое решение отказаться от борьбы за пост президента — это очень правильный шаг во благо Украины. Я как никогда уверен в том, что мы сможем сделать нашу страну сильной!” — подытожил Вадим Рабинович.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы