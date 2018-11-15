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Рабинович не пойдет в президенты, но возглавит список "Оппозиционной платформы" на выборах в Раду

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 листопада. УНН. Народний депутат, лідер партії "За життя" Вадим Рабинович заявив, що знімає свою кандидатуру з президентських виборів, і пояснив мотиви свого рішення. Про це політик заявив в ефірі телеканалу "112 Україна" , передає УНН.

Рабинович не пойдет в президенты, но возглавит список "Оппозиционной платформы" на выборах в Раду

За словами Рабиновича, погоджувальна рада "Опозиційною платформи - За життя" в середу, 14 листопада, висунув його кандидатуру на участь у президентських виборах.

"Вчора погоджувальну раду нашого блоку висунув мою кандидатуру як єдиного кандидата на президентські вибори. Обов'язок президента - вирішувати складні питання і проблеми країни. Я б на посаді президента це зміг зробити - у мене є програма, яку створювали найкращі українські та зарубіжні фахівці. Я впевнений в тому, що ключ від світу, який так потрібен України - у нашій партії "За життя". Ми точно знаємо, як швидко і беззастережно зупинити війну вже сьогодні. І як президент я міг би це зробити. Є другий не менш важливе питання - це економіка. І тут вас поспішаю запевнити: тільки у нашій партії "За життя" є план, як вивести країну з кризи. І як президент я б це зробив ", - підкреслив парламентарій.

Але в той же час в Україні є ще одна проблема, в якій Вадим Рабинович, за його словами, "не має морального права бути суддею".

"Ви знаєте, розділ в серцях людей пішов в питанні православ'я. Президент має бути арбітром і в цих питаннях. Я, як людина, що сповідує іудаїзм, не можу і не маю морального права бути суддею в цьому питанні, що є безумовною обов'язком майбутнього президента. Тому я, на превеликий жаль, знімаю кандидатуру і не буду балотуватися на пост президента ", - заявив політик.

Пот його словами, таким чином він знімає прокляття сумнозвісної "Канівської четвірки".

"Я не пам'ятаю таких прикладів, коли людина, яка має реальні шанси стати президентом, знімає свою кандидатуру. Я впевнений, що прийняв єдино правильне рішення ", - додав він.

Лідер партії "За життя" пояснив, що це рішення далося йому нелегко, оскільки "вперше в історії української політики реально має президентський рейтинг кандидат знімає свою кандидатуру".

"Це при тому, що я абсолютно вірив в перемогу, в те, що єдиний кандидат від південного сходу і центру України здатний пройти до другого туру і здатний перемагати. Я в це вірю і зараз! "- зазначив народний депутат.

Він має намір в найближчі дні звернутися до стратегічного раді "Опозиційною платформи - За життя" з проханням висунути нову кандидатуру для участі в президентських виборах. За його словами, таке засідання відбудеться вже найближчим часом. Сам народний депутат планує очолити партію і її список на парламентських виборах.

"Я піду першим номером в списку на парламентські вибори. Ми будемо боротися за нашу країну, за її благо і процвітання. І сьогодні найкращий порятунок для всіх нас - вибрати тих, хто піде з нами в складі "Опозиційною платформи - За життя". Сьогодні час об'єднуватися, заховати свої амбіції і починати рятувати Україну! "- підкреслив парламентарій.

Пізніше в коментарі журналістам він визнав, що не всі соратники підтримали його рішення зняти кандидатуру, проте більшість поставилися до нього з розумінням.

"Нам не пробачать, якщо ми не об'єднаємося і не переможемо. Нашій країні треба спробувати любити саму країну. Великий Кеннеді колись сказав такі слова: "Подумай, що ти зробив для своєї країни". Думаю, що моє рішення відмовитися від боротьби за пост президента - це дуже правильний крок на благо України. Я як ніколи впевнений в тому, що ми зможемо зробити нашу країну сильною! "- підсумував Вадим Рабинович.

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