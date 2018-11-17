Рабинович назвал имя единого кандидата в президенты от "Оппозиционной платформы - За життя"

Политик призвал своих сторонников голосовать за единого кандидата от реальной оппозиции, а также начать путь к поискам мира, к прекращению экономического уничтожения страны и строительству нейтральной, независимой “Швейцарии Восточной Европы”.

Рабинович выразил убеждение, что пришло время жертвовать собственными амбициями и объединяться вокруг “Оппозиционной платформы — За життя”. Это даст возможность легитимным путем убрать действующую власть, которая только ухудшает ситуацию в государстве, разворовывает и разваливает его.

“Нынешние чиновники уже показали, что они могут: наша страна за последние годы скатилась до уровня слаборазвитых африканских государств, а коррупция только процветает. Яркое подтверждение тому — бегство экс-главы ГФС Мирослава Продана”, — отметил политик.

По мнению Рабиновича, одной из главных причин хаоса в нашем государстве является война на востоке Украины, а также проблемы казнокрадства и наживы на этой войне. И сейчас очень важно остановить ее, принести мир в наш общий дом, что может сделать представитель “Оппозиционного платформы — За життя”.

“Первое, что должен сделать будущий президент Украины — установить мир в стране. Мы обязаны установить мир. Если в стране не будет мира — мы не выберемся из долговой жуткой ямы. Молодежь будет уезжать, нам будут петь песни про очередную революцию, а мы будем замерзать в своих домах”, — подчеркнул он.

Депутат призвал украинцев, которые пойдут на избирательные участки в 2019 году, подумать может тот или иной кандидат установить мир в государстве.

Следующими, по мнению Рабиновича, обязанностями президента Украины являются поднятие экономики страны, остановка псевдореформ, убивающих народ, освобождение бизнеса от налогов, озвучивание плана выхода из кризиса и движение к сильной Украине.

Вадим Рабинович также сообщил, что намерен возглавить список партии “За життя” на парламентских выборах и верит в ее победу на них.

“Мы будем бороться за нашу страну, за ее благо и процветание. И сегодня лучшее спасение для всех нас — выбрать тех, кто пойдет с нами в составе "Оппозиционной платформы — За життя". Сегодня время объединяться, спрятать свои амбиции и начинать спасать Украину!” — резюмировал парламентарий.