Рабінович назвав ім'я єдиного кандидата у президенти від "Опозиційної платформи - За життя"

Політик закликав своїх прихильників голосувати за єдиного кандидата від реальної опозиції, а також почати шлях до пошуків миру, до припинення економічного знищення країни і будівництва нейтральної, незалежної "Швейцарії Східної Європи".

Рабинович висловив переконання, що прийшов час жертвувати власними амбіціями і об'єднуватися навколо "Опозиційною платформи - За життя". Це дасть можливість легітимним шляхом прибрати діючу владу, яка тільки погіршує ситуацію в державі, розкрадає і розвалює його.

"Нинішні чиновники вже показали, що вони можуть: наша країна за останні роки скотилася до рівня слаборозвинених африканських держав, а корупція тільки процвітає. Яскраве підтвердження тому - втеча екс-глави УКРІНФОРМ Мирослава Продана ", - зазначив політик.

На думку Рабиновича, однією з головних причин хаосу в нашій державі є війна на сході України, а також проблеми казнокрадства і наживи на цій війні. І зараз дуже важливо зупинити її, принести мир в наш спільний дім, що може зробити представник "Опозиційного платформи - За життя".

"Перше, що повинен зробити майбутній президент України - встановити мир в країні. Ми зобов'язані встановити мир. Якщо в країні не буде миру - ми не виберемося з боргової моторошної ями. Молодь буде їхати, нам будуть співати пісні про чергову революцію, а ми будемо замерзати в своїх будинках ", - підкреслив він.

Депутат закликав українців, які підуть на виборчі дільниці в 2019 році, подумати може той чи інший кандидат встановити мир в державі.

Наступними, на думку Рабиновича, обов'язками президента України є підняття економіки країни, зупинка псевдореформ, які вбивають народ, звільнення бізнесу від податків, озвучування плану виходу з кризи і рух до сильної України.

Вадим Рабинович також повідомив, що має намір очолити список партії "За життя" на парламентських виборах і вірить в її перемогу на них.

"Ми будемо боротися за нашу країну, за її благо і процвітання. І сьогодні найкращий порятунок для всіх нас - вибрати тих, хто піде з нами в складі "Опозиційною платформи - За життя". Сьогодні час об'єднуватися, заховати свої амбіції і починати рятувати Україну! "- резюмував парламентарій.