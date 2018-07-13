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Рабинович: мы готовы договариваться с “Оппоблоком”, но объединения “под Бойко и Левочкина” не будет

Рабинович: мы готовы договариваться с “Оппоблоком”, но объединения “под Бойко и Левочкина” не будет

Киев  •  УНН

 • 5660 просмотра

КИЕВ. 13 июля. УНН. Юго-восток и центр страны должны получить единого кандидата от оппозиции на выборах. Ради этого партия “За життя” готова садиться за один стол и договариваться даже с представителями “Оппозиционного блока”, но не намерена создавать политическую силу под его лидеров Бойко и Левочкина. Об этом заявил народный депутат Украины, лидер партии “За життя” Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.

“Очень важный вывод, который можно сделать, наблюдая за действиями власти и происходящим в парламенте, — это понять, за кого точно не нужно больше голосовать. Мы также должны уже сегодня думать о составе следующей Верховной Рады, должны разобраться и начать сегодня присматриваться к тем, кому можно доверить управление страной в будущем. При этом нужно смотреть не на лицо, прическу или рост, а нужно анализировать программы кандидатов и партий, нужно смотреть на то, что может предложить та или иная политическая сила”, — отметил лидер партии “За життя”.

Парламентарий подчеркнул, что объединение политических сил юго-востока и центра страны и выдвижение единого кандидата дает им реальные шансы на победу на будущих выборах.

“Я вчера просматривал результаты последней социологии по Одессе, Харькову, Киеву, и увидел интересную картину. Например, в Одессе наибольшее количество сторонников у партии „За життя“, на втором месте — „Оппоблок“. В Харькове больше всего доверяют партии „Відродження“, потом идет „За життя“, после — „Оппоблок“. Это говорит о том, что у нас много общего, и у нас есть возможность победить на грядущих выборах, но для этого нужно объединиться и выставить единого кандидата”, — пояснил политик.

По мнению Вадима Рабиновича, единственное, что может помешать оппозиционным силам в объединении, — это “синдром “Каневской четверки” (политическая коалиция оппозиционных кандидатов во время президентской кампании в 1999 году, представители которой договорились выдвинуть единого кандидата в противовес действующему президенту Леониду Кучме, но в итоге союз распался — ред.).

“У нас в стране каждый политик хочет быть гетманом! Поэтому я сразу хочу заявить, что никакого объединения „под Бойко“ не будет никогда! У меня нет претензий лично к нему в человеческом плане. У Бойко есть другие проблемы. И не только со знаменитыми „вышками Бойко“. Он — марионетка в руках Левочкина. А отдавать страну в руки Левочкина я не хочу, и никто не захочет! Я предлагаю рациональное решение, чтобы мы вместе с Бойко сделали оба шаг назад и уступили лидерство в новосозданном объединении кому-то другому. Разве в наших партиях нет достойных людей? Несмотря на то, что у меня лучше репутация, я никогда не был у власти, не запятнан в коррупции, я готов передать ведущую роль в объединенной оппозиционной силе третьему лицу”, — констатировал народный депутат.

Лидер партии “За життя” предложил Юрию Бойко вместе заниматься партийной работой и выбрать достойного руководителя нового политического объединения.

“Мы будем вместе строить партию, но создавать объединение исключительно „под Бойко“ — то есть „под Левочкина“ — мы не будем! В стране есть масса людей помимо Рабиновича и Бойко, которые достойны возглавить политическую силу от избирателей юго-востока и центра Украины. Такие люди есть и в „За життя“, и в „Оппоблоке“! Мы должны показать остальным политикам, что нужно любить не себя в политике, а думать о людях, которые отдают свои голоса и ждут эффективной работы. Либо каждый пойдет своей дорогой, но тогда, как говорится, встретимся в финале!” — резюмировал Вадим Рабинович.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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