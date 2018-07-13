Рабинович: мы готовы договариваться с “Оппоблоком”, но объединения “под Бойко и Левочкина” не будет

"Дуже важливий висновок, який можна зробити, спостерігаючи за діями влади і тим, що відбувається в парламенті, - це зрозуміти, за кого точно не потрібно більше голосувати. Ми також повинні вже сьогодні думати про склад наступної Верховної Ради, повинні розібратися і почати сьогодні придивлятися до тих, кому можна довірити управління країною в майбутньому. При цьому потрібно дивитися не на обличчя, зачіску або зростання, а потрібно аналізувати програми кандидатів та партій, потрібно дивитися на те, що може запропонувати та чи інша політична сила ", - зазначив лідер партії" За життя ".

Парламентарій підкреслив, що об'єднання політичних сил південного сходу і центру країни і висунення єдиного кандидата дає їм реальні шанси на перемогу на майбутніх виборах.

"Я вчора переглядав результати останньої соціології по Одесі, Харкову, Києву, і побачив цікаву картину. Наприклад, в Одесі найбільшу кількість прихильників у партії "За життя", на другому місці - "Оппоблок". У Харкові найбільше довіряють партії "Відродження", потім йде "За життя", після - "Оппоблок". Це говорить про те, що у нас багато спільного, і у нас є можливість перемогти на майбутніх виборах, але для цього потрібно об'єднатися і виставити єдиного кандидата ", - пояснив політик.

На думку Вадима Рабиновича, єдине, що може перешкодити опозиційним силам в об'єднанні, - це "синдром" Канівської четвірки "(політична коаліція опозиційних кандидатів під час президентської кампанії в 1999 році, представники якої домовилися висунути єдиного кандидата на противагу чинному президенту Леоніду Кучмі, але в результаті союз розпався - ред.).

"У нас в країні кожен політик хоче бути гетьманом! Тому я відразу хочу заявити, що ніякого об'єднання "під Бойко" не буде ніколи! У мене немає претензій особисто до нього в людському плані. У Бойка є інші проблеми. І не тільки зі знаменитими "вишками Бойка". Він - маріонетка в руках Льовочкіна. А віддавати країну в руки Льовочкіна я не хочу, і ніхто не захоче! Я пропоную раціональне рішення, щоб ми разом з Бойком зробили обидва крок назад і поступилися лідерством в новоствореному об'єднанні комусь іншому. Хіба в наших партіях немає гідних людей? Незважаючи на те, що у мене краще репутація, я ніколи не був при владі, не заплямований в корупції, я готовий передати провідну роль в об'єднаній опозиційній силі третій особі ", - констатував народний депутат.

Лідер партії "За життя" запропонував Юрію Бойку разом займатися партійною роботою і вибрати гідного керівника нового політичного об'єднання.

"Ми будемо разом будувати партію, але створювати об'єднання виключно" під Бойко "- тобто" під Льовочкіна "- ми не будемо! У країні є маса людей крім Рабиновича і Бойко, які гідні очолити політичну силу від виборців південного сходу і центру України. Такі люди є і в "За життя", і в "Оппоблоке"! Ми повинні показати іншим політикам, що треба любити не себе в політиці, а думати про людей, які віддають свої голоси і чекають ефективної роботи. Або кожен піде своєю дорогою, але тоді, як то кажуть, зустрінемося у фіналі! "- резюмував Вадим Рабинович.