Р.Тиллерсон: США будут бороться с преступлениями против человечности

"Мы снова посвятим себя цели привлечь к ответственности любого, кто совершает преступления против невинных людей где бы ни было в мире", - сказал он.

Напомним, 7 апреля американские корабли нанесли удар крылатыми ракетами по территории Сирии.

Также отметим, что президент США Дональд Трамп заявил во время своего обращения к нации, что Сирия использовала запрещенное химическое оружие, нарушив свои обязательства в рамках Конвенции по химическому оружию.

Как сообщал УНН, представители разных стран мира начали выражать реакцию на ракетный удар США по авиабазе в районе Хомса в Сирии.

Также 7 апреля во время телефонного разговора Президент Украины Петр Порошенко с вице-президентом США Майком Пенсом поддержал действия Соединенных Штатов по предотвращению военных преступлений режима Башара Асада против мирных жителей Сирии.