Р.Тиллерсон: США будут бороться с преступлениями против человечности
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. США будут бороться с теми, кто совершает преступления против человечности. Об этом заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Рекс Тиллерсон в Италии, куда он приехал на встречу министров иностранных дел стран G7, передает УНН со ссылкой на The Guardian.
"Мы снова посвятим себя цели привлечь к ответственности любого, кто совершает преступления против невинных людей где бы ни было в мире", - сказал он.
Напомним, 7 апреля американские корабли нанесли удар крылатыми ракетами по территории Сирии.
Также отметим, что президент США Дональд Трамп заявил во время своего обращения к нации, что Сирия использовала запрещенное химическое оружие, нарушив свои обязательства в рамках Конвенции по химическому оружию.
Как сообщал УНН, представители разных стран мира начали выражать реакцию на ракетный удар США по авиабазе в районе Хомса в Сирии.
Также 7 апреля во время телефонного разговора Президент Украины Петр Порошенко с вице-президентом США Майком Пенсом поддержал действия Соединенных Штатов по предотвращению военных преступлений режима Башара Асада против мирных жителей Сирии.