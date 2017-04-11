Р.Тиллерсон: США будут бороться с преступлениями против человечности

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 64641 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 107968 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 165678 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 121590 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119651 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114145 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105318 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107305 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103762 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 157100 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Р.Тиллерсон: США будут бороться с преступлениями против человечности

Р.Тиллерсон: США будут бороться с преступлениями против человечности

Киев  •  УНН

 • 8789 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. США будут бороться с теми, кто совершает преступления против человечности. Об этом заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Рекс Тиллерсон в Италии, куда он приехал на встречу министров иностранных дел стран G7, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

"Мы снова посвятим себя цели привлечь к ответственности любого, кто совершает преступления против невинных людей где бы ни было в мире", - сказал он.

Напомним, 7 апреля американские корабли нанесли удар крылатыми ракетами по территории Сирии.

Также отметим, что президент США Дональд Трамп заявил во время своего обращения к нации, что Сирия использовала запрещенное химическое оружие, нарушив свои обязательства в рамках Конвенции по химическому оружию.

Как сообщал УНН, представители разных стран мира начали выражать реакцию на ракетный удар США по авиабазе в районе Хомса в Сирии.

Также 7 апреля во время телефонного разговора Президент Украины Петр Порошенко с вице-президентом США Майком Пенсом поддержал действия Соединенных Штатов по предотвращению военных преступлений режима Башара Асада против мирных жителей Сирии.

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