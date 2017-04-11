Р.Тіллерсон: США будуть боротися зі злочинами проти людяності

"Ми знову присвятимо себе цілі притягати до відповідальності будь-кого, хто скоює злочини проти невинних людей будь-де в світі", - сказав він.

Нагадаємо, 7 квітня американські кораблі завдали удар крилатими ракетами по території Сирії.

Також зазначимо, що президент США Дональд Трамп заявив під час свого звернення до нації, що Сирія використовувала заборонену хімічну зброю, порушивши свої зобов’язання в рамках Конвенції з хімічної зброї.

Як повідомляв УНН, представники різних країн світу почали висловлювати реакцію на ракетний удар США по авіабазі у районі Хомса в Сирії.

Також 7 квітня під час телефонної розмови президент України Петро Порошенко з віце-президентом США Майком Пенсом підтримав дії Сполучених Штатів щодо запобігання воєнних злочинів режиму Башара Асада проти мирних жителів Сирії.