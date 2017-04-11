Р.Тиллерсон прибыл в РФ на переговоры по Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон прибыл в Москву, чтобы провести переговоры с российскими официальными лицами относительно гражданской войны в Сирии, передает УНН со ссылкой на Associated Press.
Как отмечается, это первый официальный визит в Россию члена кабинета президента Дональда Трампа.
Р.Тиллерсон планирует в среду встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Пока неясно, будет ли он также встречаться с президентом России Владимиром Путиным.
Напомним, перед визитом в Москву Р.Тиллерсон поговорил с Президентом Украины Петром Порошенко.