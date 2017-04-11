Р.Тіллерсон прибув до РФ на переговори щодо Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Державний секретар США Рекс Тіллерсон прибув до Москви, щоб провести переговори з російськими офіційними особами щодо громадянської війни у Сирії, передає УНН з посиланням на Associated Press.
Як зазначається, це перший офіційний візит в Росію члена кабінету президента Дональда Трампа.
Р.Тіллерсон планує в середу зустрітися з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Поки неясно, чи буде він також зустрічатися з президентом Росії Володимиром Путіним.
Нагадаємо, перед візитом до Москви Р.Тіллерсон поговорив з Президентом України Петром Порошенком.