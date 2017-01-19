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Р.Радецкий: началась вторая волна е-декларирования

Р.Радецкий: началась вторая волна е-декларирования

Киев • УНН

 • 8462 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции напомнило о начале второй волны электронного декларирования. Об этом УНН сообщили в пресс-службе НАПК.

Как сообщил заместитель председателя НАПК Руслан Радецкий, к 1 апреля 2017 года электронные декларации должны заполнить лица, которые в соответствии с Законом Украины "О предупреждении коррупции» занимают ответственное и особо ответственное положение, а также лица, которые для целей настоящего Закона приравниваются к лицам, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления.

При заполнении деклараций за 2016 год применяется размер минимальной заработной платы, установленный на 1 января 2016 года (1378 гривен). Также, с 1 января 2017 года субъекты декларирования должны сообщать НАПК о существенных изменениях в своем  имущественном состоянии, если полученный ими доход, приобретенное имущество превышают сумму в размере 50 прожиточных минимумов (по состоянию на 01.01.2017года - 80 тыс. гривен), установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

Также Р.Радецкий отметил, что с вступлением в силу Закона Украины "О Высшем совете правосудия", которым внесены изменения в Закон Украины "О предотвращении коррупции" , изменен круг лиц, которые должны подавать е-декларации. Поэтому действие антикоррупционного закона в части финансового контроля не распространяется на определенные категории должностей, а именно:

должностных лиц учреждений, учреждений и организаций, осуществляющих основную деятельность в области социального обслуживания населения, социальной и профессиональной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов, социальной защиты ветеранов войны и участников АТО;
здравоохранения (кроме руководителей учреждений здравоохранения центрального, областного, районного, городского (городов областного значения, городов Киева и Севастополя) уровня)
образования (кроме руководителей вузов и их заместителей)
науки (кроме президентов, первых вице-президентов, вице-президентов и главных ученых секретарей, других членов Президиума Национальной академии наук Украины и национальных отраслевых академий наук, избранных общим собранием, руководителей НИИ и других научных учреждений);
культуры;
искусств;
восстановления и сохранения национальной памяти;
физической культуры, спорта, национально-патриотического воспитания.

Напомним, как сообщал УНН, Госавиаслужба предоставила НАПК прямой доступ к реестру гражданских авиасудов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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