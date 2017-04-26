Р.Насиров рассказал, что его не уволили с ГФС, потому что для этого нет оснований

"Насколько мне известно, если ничего не изменилось, то меня не уволили из ГФС. И для этого нет оснований", - сказал он.

Р.Насиров напомнил, что есть распоряжение Кабинета министров, на время следственных действий его временно отстранили от должности председателя ДФС.

Напомним, 3 марта Кабинет министров отстранил председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова от должности.

Р.Насирову 2 марта 2017 вручили уведомление о подозрении.

Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Соломенский районный суд Киева избрал Р.Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью внесения 100 млн грн залога, которую за него внесла жена.