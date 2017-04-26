Р.Насиров рассказал, что его не уволили с ГФС, потому что для этого нет оснований
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Временно отстраненный от должности председателя Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров сообщил, что он не освобожден от должности председателя ГФС. Об этом он сказал сегодня журналистам перед заседанием Соломенского райсуда Киева, который должен рассмотреть ходатайство САП о продлении обязанностей Р.Насирова, передает корреспондент УНН.
"Насколько мне известно, если ничего не изменилось, то меня не уволили из ГФС. И для этого нет оснований", - сказал он.
Р.Насиров напомнил, что есть распоряжение Кабинета министров, на время следственных действий его временно отстранили от должности председателя ДФС.
Напомним, 3 марта Кабинет министров отстранил председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова от должности.
Р.Насирову 2 марта 2017 вручили уведомление о подозрении.
Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).
Соломенский районный суд Киева избрал Р.Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью внесения 100 млн грн залога, которую за него внесла жена.