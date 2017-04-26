Р.Насіров розповів, що його не звільнили з ДФС, бо для цього немає підстав
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Тимчасово відсторонений від посади голови Державної фіскальної служби України Роман Насіров повідомив, що його не звільнено з посади голови ДФС. Про це він сказав сьогодні журналістам перед засіданням Солом’янського райсуду Києва, який має розглянути клопотання САП про продовження обов’язків для Р.Насірова, передає кореспондент УНН.
“На скільки мені відомо, якщо нічого не змінилося, то мене не звільнено з ДФС. І на це немає підстав”, — сказав він.
Р.Насіров нагадав, що є розпорядження Кабінету міністрів, що на час слідчих дій його тимчасово відсторонили від посади голови ДФС.
Нагадаємо, 3 березня Кабінет міністрів відсторонив голову Державної фіскальної служби Романа Насірова від посади.
Р.Насірову 2 березня 2017 року вручили повідомлення про підозру.
Він підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).
Солом’янський районний суд Києва обрав Р.Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави, яку за нього внесла дружина.