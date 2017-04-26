Р.Насіров розповів, що його не звільнили з ДФС, бо для цього немає підстав

“На скільки мені відомо, якщо нічого не змінилося, то мене не звільнено з ДФС. І на це немає підстав”, — сказав він.

Р.Насіров нагадав, що є розпорядження Кабінету міністрів, що на час слідчих дій його тимчасово відсторонили від посади голови ДФС.

Нагадаємо, 3 березня Кабінет міністрів відсторонив голову Державної фіскальної служби Романа Насірова від посади.

Р.Насірову 2 березня 2017 року вручили повідомлення про підозру.

Він підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Солом’янський районний суд Києва обрав Р.Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави, яку за нього внесла дружина.