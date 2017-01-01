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Р.Эрдоган: террористы пытаются создать хаос в Турции

Р.Эрдоган: террористы пытаются создать хаос в Турции

Киев • УНН

 • 7192 просмотра

КИЕВ. 1 января. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решительно осудил теракт в Стамбуле жертвами которого стали 39 человек, десятки ранены, передает УНН со ссылкой на Anadolu.

Глава государства заявил, что, совершая нападения на граждан, террористы и их пособники не прекращают попыток дестабилизировать ситуацию, нарушить спокойствие и создать хаос в Турции.

"Уверен, что турецкий народ, сохраняя хладнокровие и сплоченность, не пойдет на поводу у террористов и нарушит их планы", - подчеркнул Р.Эрдоган.

Глава государства отметил, что "мы понимаем, что нападения, совершаемые в Турции различными террористическими организациями, связаны с процессами в регионе".

"Мы полны решимости уничтожить источники угроз и предотвратить атаки на нашу страну. Каждая жизнь, отданная за это дело, отдается болью в наших сердцах, в то же время усиливает наше желание противодействовать угрозам ", - сказал президент Турции.

"Турция будет противостоять не только вооруженным атакам террористов и их пособников, но и давлению в экономической, политической и социальной сферах", - подчеркнул Р.Эрдоган, отметив, что зверское нападение в Стамбуле вновь продемонстрировало, что терроризм не делает никаких различий между объектами нападений .

Как сообщал УНН, в результате нападения на ночной клуб в Стамбуле число жертво возросло до 39, 69 человек получили ранения .

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