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Р.Ердоган: терористи намагаються створити хаос в Туреччині

Р.Ердоган: терористи намагаються створити хаос в Туреччині

Київ • УНН

 • 7192 перегляди

КИЇВ. 1 січня. УНН. Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган рішуче засудив теракт в Стамбулі жертвами якого стали 39 осіб, десятки поранені, передає УНН з посиланням на Anadolu.

Глава держави заявив, що, здійснюючи напади на громадян, терористи та їхні посібники не припиняють спроб дестабілізувати ситуацію, порушити спокій і створити хаос в Туреччині.

“Упевнений, що турецький народ, зберігаючи холоднокровність і згуртованість, не піде на поводу у терористів і порушить їхні плани”, — підкреслив Ердоган.

Глава держави зазначив, що “ми розуміємо, що напади, що здійснюються в Туреччині різними терористичними організаціями, пов’язані з процесами в регіоні”.

“Ми сповнені рішучості знищити джерела загроз і запобігти атакам на нашу країну. Кожне життя, віддане за цю справу, віддається болем в наших серцях, в той же час посилюючи наше бажання протидіяти загрозам”, - сказав президент Туреччини.

“Туреччина буде протистояти не тільки збройним атакам терористів і їхніх пособників, а й тиску в економічній, політичній і соціальній сферах”, — підкреслив Ердоган, зазначивши, що звірячий напад в Стамбулі знову продемонструвало, що тероризм не робить ніяких відмінностей між об’єктами нападів.

Як повідомляв УНН, внаслідок нападу на нічний клуб у Стамбулі зросла до 39, 69 осіб отримали поранення.

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