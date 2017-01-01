Р.Ердоган: терористи намагаються створити хаос в Туреччині
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган рішуче засудив теракт в Стамбулі жертвами якого стали 39 осіб, десятки поранені, передає УНН з посиланням на Anadolu.
Глава держави заявив, що, здійснюючи напади на громадян, терористи та їхні посібники не припиняють спроб дестабілізувати ситуацію, порушити спокій і створити хаос в Туреччині.
“Упевнений, що турецький народ, зберігаючи холоднокровність і згуртованість, не піде на поводу у терористів і порушить їхні плани”, — підкреслив Ердоган.
Глава держави зазначив, що “ми розуміємо, що напади, що здійснюються в Туреччині різними терористичними організаціями, пов’язані з процесами в регіоні”.
“Ми сповнені рішучості знищити джерела загроз і запобігти атакам на нашу країну. Кожне життя, віддане за цю справу, віддається болем в наших серцях, в той же час посилюючи наше бажання протидіяти загрозам”, - сказав президент Туреччини.
“Туреччина буде протистояти не тільки збройним атакам терористів і їхніх пособників, а й тиску в економічній, політичній і соціальній сферах”, — підкреслив Ердоган, зазначивши, що звірячий напад в Стамбулі знову продемонструвало, що тероризм не робить ніяких відмінностей між об’єктами нападів.
Як повідомляв УНН, внаслідок нападу на нічний клуб у Стамбулі зросла до 39, 69 осіб отримали поранення.