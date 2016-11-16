Р.Эрдоган: повстанцы вплотную подошли к сирийскому Эль-Баба
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Поддерживаемые Турцией повстанцы находятся всего в 2 км от северного сирийского города Эль-Баб и, как ожидается, быстро отобьют его у "Исламского государства", несмотря на определенное сопротивление. Об этом в среду заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Повстанцы сказали во вторник, что они отбили город Кабасин, расположенный в нескольких километрах к северо-востоку от Эль-Баба, чтобы подготовить почву для нажима на последний оплот "Исламского государства".
На пресс-конференции перед отъездом в Пакистан Р.Эрдоган также обвинил Германию в том, что она не в полном объеме привержена делу борьбы с терроризмом и в поддержке "Рабочей партии Курдистана".
Он также сообщил, что президентская система правления в Турции не должна означать, что президент разрывает связь с его политической партией, заявив, что это будет слабым местом в системе.