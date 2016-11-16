Р.Ердоган: повстанці впритул підійшли до сирійського Ель-Баба
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Підтримувані Туреччиною повстанці перебувають всього за 2 км від північного сирійського міста Ель-Баб і, як очікується, швидко відіб'ють його у "Ісламської держави", незважаючи на певний опір. Про це у середу заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, передає УНН з посиланням на Reuters.
Повстанці сказали у вівторок, що вони відбили Кабасін, що розташоване в декількох кілометрах на північний схід від Ель-Баба, щоб підготувати грунт для натиску на останній оплот "Ісламської держави" у місті у переважно сільській місцевості на півночі Алеппо.
На прес-конференції перед від'їздом до Пакистану Р.Ердоган також звинуватив Німеччину в тому, що вона не в повному обсязі прихильна справі боротьби з тероризмом і в підтримці "Робітничої партії Курдистану".
Він також повідомив, що президентська система правління в Туреччині не має означати, що президент розриває зв'язок з його політичною партією, заявивши, що це буде слабким місцем у системі.