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Р.Эрдоган: после 16 апреля ЕС увидит "совсем иную Турцию"

Р.Эрдоган: после 16 апреля ЕС увидит "совсем иную Турцию"

Киев • УНН

 • 12650 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал, что Евросоюз больше не будет угрожать Турции процессом членства и пообещал, что после референдума 16 апреля Европа увидит "совсем иную Турцию", передает УНН со ссылкой на Reuters.

"Западные лидеры больше не будут угрожать Турции процессом по вступлению в ЕС", - заявил Р. Эрдоган и назвал Европу "фашистской и жестокой".

Как сообщал УНН, в течение двух последних недель Р.Эрдоган неоднократно обвинял европейских политиков, и, в частности, немецкое руководство в нацизме.

Последний такой случай произошел в воскресенье и был адресован лично А.Меркель.

"Ты сейчас тоже применяешь нацистские методы, - заявил Р. Эрдоган в речи, которую транслировало телевидение. - В отношении кого? В отношении моих турецких братьев и сестер в Германии, в отношении моих братьев и сестер министров, в отношении  моих братьев и сестер депутатов, которые туда ездят".

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