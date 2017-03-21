Р.Эрдоган: после 16 апреля ЕС увидит "совсем иную Турцию"

"Западные лидеры больше не будут угрожать Турции процессом по вступлению в ЕС", - заявил Р. Эрдоган и назвал Европу "фашистской и жестокой".

Как сообщал УНН, в течение двух последних недель Р.Эрдоган неоднократно обвинял европейских политиков, и, в частности, немецкое руководство в нацизме.

Последний такой случай произошел в воскресенье и был адресован лично А.Меркель.

"Ты сейчас тоже применяешь нацистские методы, - заявил Р. Эрдоган в речи, которую транслировало телевидение. - В отношении кого? В отношении моих турецких братьев и сестер в Германии, в отношении моих братьев и сестер министров, в отношении моих братьев и сестер депутатов, которые туда ездят".