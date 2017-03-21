Р.Ердоган: після 16 квітня ЄС побачить "зовсім інакшу Туреччину"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган пообіцяв, що Євросоюз більше не погрожуватиме Туреччині процесом набуття членства та пообіцяв, що після референдуму 16 квітня Європа побачить "зовсім інакшу Туреччину", передає УНН з посиланням на Reuters.
“Західні лідери більше не погрожуватимуть Туреччині процесом щодо набуття членства в ЄС”, — заявив Р.Ердоган та назвав Європу “фашистською і жорстокою”.
Як повідомляв УНН, протягом двох останніх тижнів Р.Ердоган неодноразово звинувачував європейських політиків, та, зокрема, німецьке керівництво в нацизмі.
Останній такий випадок відбувся в неділю та був адресований особисто А.Меркель.
“Ти нині теж застосовуєш нацистські методи, — заявив Р.Ердоган у промові, яку транслювало телебачення. — Щодо кого? Щодо моїх турецьких братів і сестер у Німеччині, щодо моїх братів і сестер міністрів, щодо моїх братів і сестер депутатів, які туди їздять”.