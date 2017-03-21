Р.Ердоган: після 16 квітня ЄС побачить "зовсім інакшу Туреччину"

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Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган пообіцяв, що Євросоюз більше не погрожуватиме Туреччині процесом набуття членства та пообіцяв, що після референдуму 16 квітня Європа побачить "зовсім інакшу Туреччину", передає УНН з посиланням на Reuters.

“Західні лідери більше не погрожуватимуть Туреччині процесом щодо набуття членства в ЄС”, — заявив Р.Ердоган та назвав Європу “фашистською і жорстокою”.

Як повідомляв УНН, протягом двох останніх тижнів Р.Ердоган неодноразово звинувачував європейських політиків, та, зокрема, німецьке керівництво в нацизмі.

Останній такий випадок відбувся в неділю та був адресований особисто А.Меркель.

“Ти нині теж застосовуєш нацистські методи, — заявив Р.Ердоган у промові, яку транслювало телебачення. — Щодо кого? Щодо моїх турецьких братів і сестер у Німеччині, щодо моїх братів і сестер міністрів, щодо моїх братів і сестер депутатів, які туди їздять”.

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