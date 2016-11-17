Р.Чубаров заявил, что Минск не может оставаться местом переговоров относительно оккупированных Россией территорий
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров отметил, что Минск не может дальше оставаться местом проведения встреч и переговоров относительно оккупированных Россией украинских территорий. Об этом он написал в Facebook, передает УНН.
Отказ Беларуси голосовать за резолюцию ООН по Крыму Р.Чубаров объяснил тем, что накануне заседания Третьего комитета ОНН Россия отвела Беларуси роль служанки, цель которой заключалась в том чтобы сорвать рассмотрение проекта.
"Минск не может дальше оставаться местом проведения встреч и переговоров по всему спектру вопросов, связанных с агрессией России против Украины", - написал он.
Также глава Меджлиса добавил, что вся ответственность за такое поведение Беларуси возлагается на официальных представителей власти государства.
Напомним, на заседании Третьего комитета Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, который фокусируется на тематике прав человека, была поддержана резолюция о нарушении прав человека в Крыму российской оккупационной властью, рассмотрение которой инициировала Украины.
Против проекта резолюции ООН проголосовали представители 23 стран, еще 76 воздержались.
Среди тех, кто высказался против, были: Ангола, Армения, Беларусь, Боливия, Бурунди, Камбоджа, Китай, Куба, Коморские острова, КНДР, Казахстан, Индия, Иран, РФ, Никарагуа, Сербия, ЮАР, Судан, Сирия, Узбекистан, Венесуэла, Эритрея, Зимбабве.
Как сообщал УНН, в Беларуси свой отказ голосовать за резолюцию связали с механизмом резолюций стран.