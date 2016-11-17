Р.Чубаров заявив, що Мінськ не може залишатися місцем переговорів щодо окупованих Росією територій
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров зазначив, що Мінськ не може далі залишатися місцем проведення зустрічей і переговорів щодо окупованих Росією українських територій. Про це він написав у Facebook, передає УНН.
Відмову Білорусі голосувати за резолюцію ООН щодо Криму Р.Чубаров пояснив тим, що напередодні засідання Третього комітету ОНН Росія відвела Білорусі роль прислужниці, мета якої полягала зірвати розгляд проекту.
“Мінськ не може далі залишатися місцем проведення зустрічей і переговорів по всьому спектру питань, пов’язаних із агресією Росії проти України”, — написав він.
Також голова Меджлісу додав, що вся відповідальність за таку поведінку Білорусі покладається на офіційних представників влади держави.
Нагадаємо, на засіданні Третього комітету Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй, який фокусується на тематиці прав людини, була підтримана резолюція про порушення прав людини в Криму російською окупаційною владою, розгляд якої ініціювала Україна.
Проти проекту резолюції ООН проголосували представники 23 країн, ще 76 утрималися.
Серед тих, хто висловився проти, були: Ангола, Вірменія, Білорусь, Болівія, Бурунді, Камбоджа, Китай, Куба, Коморські острови, КНДР, Казахстан, Індія, Іран, РФ, Нікарагуа, Сербія, ПАР, Судан, Сирія, Узбекистан, Венесуела, Еритрея, Зімбабве.
Як повідомляв УНН, у Білорусі свою відмову голосувати за резолюцію пов’язали з механізмом резолюцій країн.