Пять нелегальных янтареискателей задержали в Житомирской области
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 29 декабря. УНН. Вчера, 28 декабря, правоохранители Житомирской области задержали возле с. Лопатичи пять нелегальных янтареискателей на автомобиле "УАЗ". В транспорте обнаружили мотопомпу, электрогенератор, пожарные рукава и канистры с горючим. Об этом проинформировали в отделе коммуникации ГУ НП в Житомирской области, сообщает УНН.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Олевского отделения полиции. Всех мужчин доставили в участок. Как выяснилось, водитель и еще трое пассажиров - жители Киевской области, в возрасте от 18 до 34 лет. С ними также был 32-летний местный житель.
Транспортные средства и технические приспособления для незаконной добычи недр следователи изъяли.
Как сообщили в полиции, в настоящее время начато уголовное производство по ст. 15 (покушение на преступление) и ст. 240 (нарушение правил охраны или использования недр) Уголовного кодекса Украины. По действующему законодательству подобные противоправные действия наказываются штрафными санкциями, ограничением или лишением свободы сроком до 3 лет.