П'ятьох нелегальних бурштинокопачів затримали на Житомирщині
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 29 грудня. УНН. Вчора, 28 грудня, правоохоронці на Житомирщині затримали поблизу с. Лопатичі п'ятьох нелегальних бурштинокопачів на автомобілі "УАЗ". У транспорті виявили мотопомпу, електрогенератор, пожежні рукави та каністри із пальним. Про це проінформували у відділі комунікації ГУ НП у Житомирській області, повідомляє УНН.
На місці події працювала слідчо-оперативна група Олевського відділення поліції. Усіх чоловіків було доставлено до відділку. Як з’ясувалось, водій та ще троє пасажирів - жителі Київської області, віком від 18 до 34 років. З ними також був 32-річний місцевий житель.
Транспортні засоби та технічні пристосування для незаконного видобутку надр слідчі вилучили.
Як повідомили у поліції, нині розпочато кримінальне провадження за ст. 15 (замах на злочин) та ст. 240 (порушення правил охорони або використання надр) Кримінального кодексу України. За чинним законодавством подібні протиправні дії караються штрафними санкціями, обмеженням або позбавленням волі строком до 3 років.