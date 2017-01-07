Пять человек в Турции арестовали по делу об убийстве посла РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. В рамках расследования покушения на посла России в Анкаре Андрея Карлова арестованы пять человек, четверо из которых - сослуживцы убийцы Мевлют Мерта Алтинташа в органах МВД, передает УНН со ссылкой на Anadolu.
По сообщению республиканской прокуратуры города Измир, пятым арестованным является активист движения Фетуллаха Гюлена, который якобы курировал сторонников движения из числа курсантов полицейской школы имени Рушту Унсал в Измире, где учился и М.Алтинташ.
"Куратором" в прокуратуре назвали Сулеймана Ергена. Известны также имена арестованных сотрудников полиции: Илькер Эр, Абдулькадир Ягин, Эрдоган Ердинчли и Зийя Шехиотглу, которым предъявлено обвинение в "принадлежности к вооруженной террористической организации".
Нападение на посла России в Анкаре Андрея Карлова произошло 19 декабря во время выступления на открытии выставки. Нападавший был убит во время операции полиции. Российский посол скончался от полученных ранений.