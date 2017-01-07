П'ятьох людей у Туреччині арештували у справі про вбивство посла РФ

За повідомленням республіканської прокуратури міста Ізмір, п'ятим арештованим є активіст руху Фетуллаха Гюлена, який нібито був куратором прихильників руху з числа курсантів поліцейської школи імені Рушту Унсал в Ізмірі, де навчався і М.Алтинташ.

"Куратором" у прокуратурі назвали Сулеймана Ергена. Відомі також імена заарештованих співробітників поліції: Ількер Ер, Абдулькадир Ягін, Ердоган Ердінчлі і Зійя Шехіотглу, яким пред'явлено обвинувачення в "приналежності до збройної терористичної організації".

Напад на посла Росії в Анкарі Андрія Карлова відбулося 19 грудня під час виступу на відкритті виставки. Нападник був убитий під час операції поліції. Російський посол помер від отриманих поранень.