Пятилетняя девочка заболела COVID-19 в Кировоградской области

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 3345 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 8328 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 49733 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 92224 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 103989 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 129917 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 129948 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 174315 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 122094 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Пятилетняя девочка заболела COVID-19 в Кировоградской области

Пятилетняя девочка заболела COVID-19 в Кировоградской области

Киев  •  УНН

 • 16518 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. За предыдущие сутки специалисты областного лабцентру в Кропивницком методом ПЦР-реакции обследовали 214 человек, обнаружили 14 новых случаев заболевания коронавирусом, среди которых 5-летняя девочка. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Кировоградской ОГА Андрей Балонь, передает УНН.

"Все инфицированные - жители Кропивницкого. Среди них - 5-летняя девочка и 2 медработников: 27-летняя медсестра из Центральной городской больницы и 54-летний врач из областной больницы", - говорится в заметке.

Всего в Кировоградской области по состоянию на 27 апреля подтвердили 337 случаев заболевания коронавирусом.

Напомним, состояние пятилетней девочки с COVID-19 на Буковине остается тяжелым.

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