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П’ятирічна дівчинка захворіла на COVID-19 на Кіровоградщині

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. За попередню добу фахівці обласного лабцентру в Кропивницькому методом ПЛР-реакції обстежили 214 людей, виявили 14 нових випадків захворювання на коронавірус, серед яких 5-річна дівчинка. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Кіровоградської ОДА Андрій Балонь, передає УНН.

"Усі інфіковані – жителі Кропивницького. Серед них - 5-річна дівчинка та 2 медпрацівників: 27-річна медсестра з Центральної міської лікарні та 54-річний лікар з обласної лікарні", - йдеться в дописі.

Загалом в Кіровоградській області станом на 27 квітня підтвердили 337 випадків захворювання на коронавірус.

Нагадаємо, стан п’ятирічної дівчинки з COVID-19 на Буковині залишається важким.

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