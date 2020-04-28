П’ятирічна дівчинка захворіла на COVID-19 на Кіровоградщині
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. За попередню добу фахівці обласного лабцентру в Кропивницькому методом ПЛР-реакції обстежили 214 людей, виявили 14 нових випадків захворювання на коронавірус, серед яких 5-річна дівчинка. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Кіровоградської ОДА Андрій Балонь, передає УНН.
"Усі інфіковані – жителі Кропивницького. Серед них - 5-річна дівчинка та 2 медпрацівників: 27-річна медсестра з Центральної міської лікарні та 54-річний лікар з обласної лікарні", - йдеться в дописі.
Загалом в Кіровоградській області станом на 27 квітня підтвердили 337 випадків захворювання на коронавірус.
Нагадаємо, стан п’ятирічної дівчинки з COVID-19 на Буковині залишається важким.