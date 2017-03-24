Пятеро мигрантов из Африки утонули в Средиземном море
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Сотни мигрантов из Африки едва не утонули в Средиземном море в четверг после того, как спасательные лодки благотворительной организации обнаружили у берегов Ливии два частично затонувшие резиновые лодки, из воды изъяли тела пяти погибших, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Агентство по делам беженцев ООН заявило, что "глубоко обеспокоены" ситуацией.
По данным спасателей, на надувных лодках было по 120-140 мигрантов. Погибшими оказались африканские мужчины в возрасте от 16 до 25 лет.
Около 6 тыс. человек подобрали координированные Италией спасательные катера с конца прошлой недели, в результате чего количество мигрантов, которые попали в страну с начала года достигла почти 22 тысячи. Это значительное увеличение по сравнению с предыдущими годами.
Международная организация по миграции зарегистрировала 559 случаев смертей в Средиземном море состоянию на этот год. Около 5000 погибли прошлого года.