Пятеро мигрантов из Африки утонули в Средиземном море

Агентство по делам беженцев ООН заявило, что "глубоко обеспокоены" ситуацией.

По данным спасателей, на надувных лодках было по 120-140 мигрантов. Погибшими оказались африканские мужчины в возрасте от 16 до 25 лет.

Около 6 тыс. человек подобрали координированные Италией спасательные катера с конца прошлой недели, в результате чего количество мигрантов, которые попали в страну с начала года достигла почти 22 тысячи. Это значительное увеличение по сравнению с предыдущими годами.

Международная организация по миграции зарегистрировала 559 случаев смертей в Средиземном море состоянию на этот год. Около 5000 погибли прошлого года.