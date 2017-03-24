П'ятеро мігрантів з Африки потонули у Середземному морі
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Сотні мігрантів з Африки мало не потонули в Середземному морі у четвер після того, як рятувальні човни благодійної організації виявили неподалік берегів Лівії два частково затонулі гумові човни, з води вилучили тіла п’яти загиблих, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.
Агентство у справах біженців ООН заявило, що “глибоко занепокоєне” ситуацією.
За даними рятувальників, на надувних човнах було по 120-140 мігрантів. Загиблими виявилися африканські чоловіки віком від 16 до 25 років.
Близько 6 тис. людей підібрали координовані Італією рятувальні катери з кінця минулого тижня, в результаті чого кількість мігрантів, які потрапили в країну з початку року сягнула майже 22 тисячі. Це значне збільшення в порівнянні з попередніми роками.
Міжнародна організація з міграції зареєструвала 559 випадків смертей в Середземному морі станом на цей рік. Близько 5 тисяч загинули минулого року.