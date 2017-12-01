Пятеро хоккеистов из чемпионатов США будут выступать за молодежную сборную Украины на ЧМ

В первый день подготовки команда проведет 105-минутную тренировку. После этого до 6 декабря команда будет работать в режиме ежедневных двухразовых тренировок продолжительностью 1 час 45 минут каждая.

7 декабря команда отправится в Словению, где с 9 по 15 декабря в городе Бледе состоятся матчи чемпионата мира в Дивизионе ИС.

К участию в заключительном сборе приглашены легионеры из Северной Америки и Европы, которые не выступали в составе команды на турнире в Литве. В то же время ряд игроков присоединятся к сборной уже во время подготовки. Так нападающий Богдан Ступак, который получил травму в ноябре, прибудет в расположение сборной 2 декабря. Его коллеги по амплуа Андрей Денискин и Дмитрий Щербаков присоединятся к своим партнерам 4 декабря.

Всего в ходе заключительного этапа подготовки к чемпионату мира тренерский штаб планирует использовать следующих хоккеистов:

Вратари: Богдан Дьяченко ( “Донбасс”), Никита Петленко (ХК “Кременчуг”), Артур Оганджанян ( “Boch Militia” U18, США);

Защитники: Никита Волобуев ( “New Jersey Rockets”, USPHL Elite, США), Леонид Машинцев ( “Краковия” U20, Польша), Андрей Григорьев, Станислав Ордынский, Александр Фирсов (все — “Донбасс”), Михаил Васильев, Сергей Логач, Никита Табашник (все — “Белый Барс”), Александр Горлушко, Даниил Козачук, (оба — ХК “Кременчуг”), Даниил Бабчук (МХК “Динамо”);

Нападающие: Андрей Денискины ( “Brookings Blizzard”, NAHL, США), Феликс Морозов ( “Syracuse Jr. Stars”, NCDC, США), Александр Пересунько ( “Springfield Jr. Pics”, USPHL Premiere, США), Богдан Ступак ( " Лоуэр Австрия Старз “, Австрия), Дмитрий Щербаков (” Автоматика Гданьск “, Польша), Вадим Мазур, Денис Мостовой, Антон Рубан, Никита Коваленко (все -” Донбасс “), Дмитрий Даниленко, Даниил Печерских, Никита Лесников (все -” белый Барс “), Глеб Кривошапкин, Дмитрий Черный (оба — ХК” Кременчуг “) и Никита Олейник (МХК” Динамо ").

Добавим также, соперниками украинской команды на соревнованиях планетарного первенства будут сверстники из Норвегии, Словении, Италии, Польши и Литвы.