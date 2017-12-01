П'ятеро хокеїстів з чемпіонатів США виступатимуть за молодіжну збірну України на ЧС

В перший день підготовки команда проведе 105-хвилинне тренування. Після цього до 6 грудня команда працюватиме у режимі щоденних дворазових тренувань тривалістю 1 година 45 хвилин кожне.

7 грудня команда вирушить до Словенії, де з 9 по 15 грудня у місті Бледі відбудуться матчі чемпіонату світу в Дивізіоні ІВ.

До участі в заключному зборі запрошені легіонери з Північної Америки та Європи, які не виступали у складі команди на турнірі в Литві. В той же час ряд гравців приєднаються до збірної вже під час підготовки. Так нападник Богдан Ступак, який отримав травму у листопаді, прибуде до розташування збірної 2 грудня. Його колеги по амплуа Андрій Денискін та Дмитро Щербаков приєднаються до своїх партнерів 4 грудня.

Загалом в ході заключного етапу підготовки до чемпіонату світу тренерський штаб планує використати наступних хокеїстів:

Воротарі: Богдан Дьяченко (“Донбас”), Микита Петленко (ХК “Кременчук”), Артур Оганджанян (“Boch Militia” U18, США);

Захисники: Микита Волобуєв (“New Jersey Rockets”, USPHL Elite, США), Леонід Машинцев (“Краковія” U20, Польща), Андрій Григор’єв, Станіслав Ординський, Олександр Фірсов (всі — “Донбас”), Михайло Васильєв, Сергій Логач, Микита Табашник (всі — “Білий Барс”), Олександр Горлушко, Данило Козачук, (обидва — ХК “Кременчук”), Данило Бабчук (МХК “Динамо”);

Нападники: Андрій Денискін (“Brookings Blizzard”, NAHL, США), Фелікс Морозов (“Syracuse Jr. Stars”, NCDC, США), Олександр Пересунько (“Springfield Jr. Pics”, USPHL Premiere, США), Богдан Ступак (“Лоуер Австрія Старз”, Австрія), Дмитро Щербаков (“Автоматика Гданськ”, Польща), Вадим Мазур, Денис Мостовий, Антон Рубан, Микита Коваленко (всі — “Донбас”), Дмитро Даниленко, Данило Печерських, Нікіта Лєсніков (всі — “Білий Барс”), Гліб Кривошапкін, Дмитро Чорний (обидва — ХК “Кременчук”) та Микита Олійник (МХК “Динамо”).

Додамо також, суперниками української команди на змаганнях планетарної першості будуть однолітки з Норвегії, Словенії, Італії, Польщі та Литви.