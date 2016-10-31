Пятеро британских депутатов требуют уважать решение суда о "брекзите"

Премьер-министра Терезу Мэй призвали "дать понять", что независимость судебной системы является основой британской демократии.

Во вторник Высокий суд Лондона постановил, что правительство не может объявить о введении в действие статьи 50 Лиссабонского договора, фактически запустив таким образом процедуру выхода Британии из ЕС, без одобрения парламента и, соответственно, предварительного обсуждения этого вопроса в Палате общин и Палате лордов.

После этого газета Daily Mail назвала трех судей, которые приняли такое решение, "врагами народа", а Daily Express написала, что 1 ноября стало днем ​​смерти британской демократии.

Британское правительство намерено подать апелляцию на это решение в Верховный суд Соединенного Королевства. Ее рассмотрение ожидается в первой половине декабря.

Премьер-министр Тереза ​​Мэй в телефонных разговорах с лидерами ЕС выразила уверенность, что правительство выиграет слушания, и процесс выхода Британии из ЕС начнется, как планировалось ранее, в первом квартале 2017 года.