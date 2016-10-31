П’ятеро британських депутатів вимагають поважати рішення суду про "брекзит"
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. П'ятеро членів Палати громад виступили на захист суддів, які нещодавно постановили, що запуск процедури виходу Великої Британії з ЄС має бути схвалений парламентом, передає УНН із посиланням на ВВС.
Прем’єр-міністра Терезу Мей закликали "дати зрозуміти", що незалежність судової системи є основою британської демократії.
У вівторок Високий суд Лондона постановив, що уряд не може оголосити про введення в дію статті 50 Лісабонського договору, фактично запустивши таким чином процедуру виходу Британії з ЄС, без схвалення парламенту і, відповідно, попереднього обговорення цього питання у Палаті громад та Палаті лордів.
Після цього газета Daily Mail назвала трьох суддів, які ухвалили таке рішення, "ворогами народу", а Daily Express написала, що 1 листопада стало днем смерті британської демократії.
Британський уряд має намір подати апеляцію на це рішення до Верховного суду Сполученого Королівства. Її розгляд очікується у першій половині грудня.
Прем'єр-міністр Тереза Мей у телефонних розмовах з лідерами ЄС висловила впевненість, що уряд виграє слухання, і процес виходу Британії з ЄС почнеться, як планувалося раніше, в першому кварталі 2017 року.